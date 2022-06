Depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, plusieurs pays occidentaux ont décidé d'imposer des sanctions contre le pays dirigé par Vladimir Poutine. Récemment, la Lituanie a décidé de limiter le transit vers et en provenance de la région russe de Kaliningrad. Cette décision n'a pas laissé indifférente la partie russe qui la qualifie de "sans précédent" et d'"illégale". Le Kremlin a réagi ce lundi à ce sujet et a promis de répondre d'ici là.

Dans quelques jours, les autorités russes analyseront sérieusement la situation et prendront des contre-mesures après la décision de la Lituanie concernant la région de Kaliningrad. C'est ce qu'a déclaré ce lundi à la presse le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov. "Cette décision est vraiment sans précédent. C'est une violation de toutes les normes. Nous comprenons que c’est lié à la décision de l'Union européenne d'étendre les sanctions au transit. Nous l’estimons également illégal", a-t-il souligné.

L'officiel russe poursuit sans intervention en affirmant que "la situation est plus que grave". "La situation est plus que grave et nécessite une analyse approfondie avant de prendre des mesures ou formuler des décisions. Cette analyse sera réalisée au cours des prochains jours", relève M Peskov. Pour rappel, le porte-parole du Kremlin fait partie des 35 russes sanctionnés par le président ukrainien Zelensky (le président russe Vladimir Poutine également).