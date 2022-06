Florent Eustache Hessou ne cache pas son contentement après la validation en conseil des ministres des classes culturelles. Elles seront effectives dès la prochaine rentrée et le docteur en socio-anthropologie ne doute pas du succès à long terme de cette initiative, surtout qu’elle touche les apprenants. «L’Etat a décidé de prendre certaines disciplines artistiques parmi lesquelles il y a la musique, le théâtre, la danse, l’art Oratoire, pour ne citer que celles-là en vue d’offrir l’opportunité aux jeunes d’avoir des encadreurs qui puissent leur communiquer le savoir dans ces secteurs, c’est-à-dire les former dans ces domaines. Au total 810 encadreurs seront déployés sur le terrain dans l’ensemble des 77 communes que compte le Bénin…Lorsque vous avez du talent depuis le bas, depuis le collège, on peut déjà vous former pour être des professionnels des métiers d’art et de la culture » a déclaré le journaliste selon les propos rapportés par Matin Libre.

100.000 Fcfa par mois pour chaque encadreur

« Chaque encadreur aura un salaire de 100.000 Fcfa par mois à partir de ce programme » informe par ailleurs M Hessou. Les classes culturelles seront donc opérationnelles dès la rentrée prochaine et tous les parents doivent savoir que quand l’enfant va à l’école, les mercredis soirs et les samedis, il est formé en matière d’art et de la culture et il sera noté à cet effet, indique Florent Eustache Hessou. Pour lui, les parents d’élèves doivent commencer par prendre « ces notes au sérieux puisqu’il y aura des accords entre le Bénin et les autres pays pour la promotion de ces jeunes qui vont s’illustrer à travers ces disciplines artistiques ».

Bientôt, "le Bénin aura sa musique "

Le Docteur en socio-anthropologie est persuadé que le Bénin sera avec ce programme « le pays le plus puissant au monde en matière du théâtre, de la danse, de la musique, et autres ». Le Bénin va conquérir le monde, dans les domaines de l’art et de la culture, a poursuivi l’acteur culturel. Le programme de classes culturelles, mettra l’accent sur la promotion de nos valeurs, à savoir : nos langues, nos danses traditionnelles etc. « Et bientôt avec cette homologation , le Bénin aura sa musique. Les jeunes vont commencer par développer cela. Il y aura des conférences, des subventions et des créations. Je vous assure que le Bénin et sa culture seront davantage révélés » conclut le journaliste.