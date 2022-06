En Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. L’opération militaire n’est pas du goût des pays occidentaux qui ont depuis lors imposé des sanctions contre le pays et certains dirigeants de premier plan. Après les pays occidentaux, le Président Zelensky a lui même décidé de sanctionner des responsables russes. C’est dans la journée d’hier que le numéro un ukrainien a signé le décret qui consacre les sanctions contre 35 citoyens russes. Parmi eux, figure sans surprise le chef du Kremlin, le président Vladimir Poutine. L’information a été rapporté par l’agence de presse officielle de l’Ukraine ukrinform.net.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a introduit des sanctions qui resteront en vigueur indéfiniment contre 35 citoyens russes. Parmi eux, figurent le président russe Vladimir Poutine, son porte-parole Dmitri Peskov, le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev, le premier ministre russe Mikhaïl Michoustine. Les personnes sanctionnées sont au nombre de 35 personnes au total. Les sanctions sont entrées en vigueur depuis hier jeudi 09 Juin. Les mesures contre les personnes sanctionnées prévoient 18 restrictions, notamment le gel des avoirs, la limitation des transactions commerciales et l’interdiction d’entrer en Ukraine.

La liste comprend également Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou et d’autres vice-premiers ministres et de nombreux ministre. La liste ne cite pas le ministre actuel des Situations d’urgence, Alexandre Kourenkov, à la différence de son prédécesseur, Alexandre Tchoupriïan, qui était en poste jusqu’au 25 mai. Il y a quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a envoyé un nouveau message à son homologue russe Vladimir Poutine. « Si nous ne sommes pas dans l’Otan, il n’y a pas non plus de bases de pays étrangers sur notre territoire. Si vous voulez nous accueillir dans l’Otan, s’il vous plaît inviter-nous, mais pour le moment, nous n’en discutons pas« , a ajouté le président ukrainien relayé l’agence Tass.