Depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, de nombreux pays occidentaux ont infligé des restrictions à la Russie afin de faire pression sur les autorités pour qu'elles arrêtent leur opération militaire dans le pays qui a déposé une demande pour rejoindre l'UE il y a quelques semaines. Hier vendredi, le numéro un russe Vladimir Poutine s'est prononcé sur les sanctions imposées par l'Occident à son pays.

Le président russe Vladimir Poutine a condamné les sanctions imposées par les pays occidentaux à la suite de l'offensive lancée par son pays en Ukraine. Au cours de son intervention lors d'un forum à Saint-Pétersbourg vendredi, M Poutine a qualifié les mesures occidentales de « folles et irréfléchies » et a tenu à rassurer ses concitoyens que Moscou va les surmonter.

"Le blitzkrieg économique contre la Russie n'avait aucune chance de réussir dès le début", a déclaré M. Poutine lors d'un forum à Saint-Pétersbourg vendredi. Il a précisé par ailleurs que les sanctions étaient "plus préjudiciables" à ceux qui les imposaient qu'a la Russie. Pour le dirigeant russe M. Poutine, l'UE à elle seule pourrait perdre plus de 400 milliards de dollars à cause de toutes ces restrictions.