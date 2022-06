Le Bénin affronte dans la soirée de ce samedi 04 juin 2022, le Sénégal. Un match qui entre dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023. En conférence de presse d’avant match hier vendredi, Sadio Mané a parlé un peu de l’adversaire qu’il dit connaître pour l’avoir affronté en quart de finale de la CAN 2019.

« On va tout faire pour remporter ce match »

« Nous connaissons tous cette équipe béninoise. On a eu à jouer contre cette équipe à la CAN 2019. C’était en quart de finale. On sait que ça ne va pas être facile, mais on a montré devant notre public qu’on est capable de mettre en difficulté n’importe quelle équipe surtout à domicile » a déclaré le champion d’Afrique. Pour lui, le Sénégal sera au rendez-vous devant son public même si le match ne sera pas facile. Il faudra bien débuter la rencontre et se procurer des occasions.

« Après il faut les mettre au fond » a poursuivi l’attaquant de Liverpool. De toutes les façons, le plus important « c’est de gagner les 3 points. On va tout faire pour remporter ce match » promet-il. Rappelons que le Bénin est aussi dans le même état d’esprit, gagner ce soir au stade Abdoulaye Wade de Dakar face à un adversaire qu’il dit respecter sans le craindre.