Au Sénégal, les médias ont rapporté une affaire de sextape qui a éclaboussé le manager de l’académie « Génération Foot ». L’homme du nom d’Olivier Perrin a fait l’objet de chantage de la part d’une personne à qui il avait envoyé des photos compromettantes. Selon les précisions apportées par Libération, cette affaire de chantage et d’extorsion de fonds aurait commencé en réalité en 2018.

Le manager aurait fait la rencontre de son bourreau sur Facebook. On retient de la genèse de leur relation qu’Olivier Perrin aurait proposé à son interlocuteur une relation homosexuelle. Aussi, lui a-t-il envoyé une photo de lui dans une posture intime. Le maître chanteur du nom de Mor Talla Seck serait également un ancien membre de l’académie.

Mais les choses auraient viré au drame quand ce dernier a étalé ses talents de maître chanteur demandant de l’argent pour garder le silence et surtout pour ne pas divulguer les photos nues du manager. Olivier Perrin a par la suite pris la décision de se confier d’autres membres de l’académie dont le coach Assane Top et le patron, Mady Touré. Le mis en cause a été mis aux arrêts par les éléments de la Division spéciale de cyber sécurité (Dsc) selon Liberation qui a rapporté l’information.