Depuis quelques semaines, la tension entre la RDC et le Rwanda est à son comble. Kinshasa accuse son voisin d’aider les rebelles du M23, ce que nie le pays de Kagame. « Je suis gravement préoccupé par la montée de la tension entre le Rwanda et la RDC. J’appelle les deux pays au calme et au dialogue pour la résolution pacifique de la crise avec le soutien des mécanismes régionaux et de l’Union Africaine » avait déclaré le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine.

Cette fois-ci, c’est au tour des USA de réagir. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a incité les deux pays à se tourner vers une solution diplomatique pendant la visite à Washington de Christophe Lutundula, ministre congolais des Affaires étrangères. « Je suis également très impatient de discuter de la manière dont nous pouvons soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans l’est de la RDC, qui est confronté à certains défis. Mais nous voulons soutenir les efforts africains importants qui sont en cours afin de faire face à ces défis. Et je dirais en particulier que nous applaudissons les efforts diplomatiques que nous voyons en cours pour l’initiative de Nairobi et la poursuite d’une paix durable dans la région, ce que les États-Unis soutiennent beaucoup » a ajouté M. Blinken.

Les relations entre les autorités de la RDC et du Rwanda se sont dégradées ces dernières deux semaines quand les troupes congolaises ont mené des combats intensifs contre le mouvement du 23 mars (M23). Les autorités du Rwanda ont accusé le 23 mai les forces gouvernementales congolaises de tirs contre leur territoire. Deux jours plus tard, les autorités de la RDC ont déclaré que le gouvernement du Rwanda soutenait les combattants du M23.