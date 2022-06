Dans le cadre de la 2ème journée du tournoi de l’Union des Fédérations Ouest africaines de football de la zone B (Ufoa-B) des moins de 17 ans de football, les Ecureuils cadets du Bénin ont affronté, ce mercredi 15 juin 2022 à Cape Coast stadium au Ghana, les Etalons cadets du Burkina Faso. Après un début de match équilibré entre les deux équipes, les Burkinabè ont surpris les Béninois à la 13ème minute en ouvrant la marque par Appolinaire Bougma à la suite d’une tête qui n’a laissé aucune chance au gardien de but béninois, Ziad Chabi Salla . Deux minutes plus tard c’est-à-dire à la 15ème minute, l’attaquant béninois Taofik Séidou a égalisé après avoir mis au vent trois défenseurs burkinabè. Les 45 premières minutes du match ont pris fin sur un score de 1 but partout.

Démarré sous un chapeau de roue, le match a monté en puissance à la seconde période. La sélection nationale cadette du Bénin et celle du Burkina Faso cherchent chacune de leur côté a inscrire le deuxième but mais les Burkinabè obtiennent un penalty suite à un tirage de maillot du défenseur béninois Abdalath Baboni dans sa surface de réparation. L’attaquant burkinabè Camara Ousmane transforme en puissance ce penalty et inscrit ainsi le 2ème but du Burkina Faso à la 51ème minute. Après ce 2ème but du Burkina Faso, les Béninois ont tenté par tous les moyens pour revenir au score mais ils se sont heurtés au gardien de but du Burkina Faso qui a enrayé toutes leurs occasions de but. La rencontre Burkina-Faso -Bénin s’est achevée sur le score de 2 buts à 1 en faveur du Burkina Faso.

Il faut signaler qu’avec sa deuxième victoire face au Bénin après celle obtenue lors de la première contre le Niger, le Burkina Faso totalise six (06) points dans le groupe B et se qualifie ainsi pour les demi-finales du tournoi Ufoa-B de football. Quant au Bénin, malgré sa défaite face au Burkina Faso, il occupe la 2ème place de ce groupe avec 3 points et a besoin d’un match nul ou d’une victoire pour décrocher sa place qualificative pour les demi-finales dudit tournoi. La Côte d’Ivoire , de son côté, est à la 3ème place avec 3 points. Les Ivoiriens qui ont battu au cours de cette 2ème journée le Niger par 6 buts à 1. Ce Niger qui est à la 4ème place avec 0 point. Rappelons que pour sa prochaine rencontre, le Bénin croisera , le samedi 18 juin 2022, les crampons avec le Niger.