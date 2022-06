Le représentant diplomatique des États-Unis en Guinée a lancé à l’endroit des nouvelles autorités de ce pays quelques mises en garde sur la durée de la transition. Le diplomate a également profité de cette occasion pour rappeler les défis auxquels le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya sont confrontés dans un contexte où le nouvel homme fort a fixé un délai de 39 mois avant l’organisation des élections.

"Les Guinéens veulent plus de démocratie"

« Les Guinéens veulent plus de démocratie, pas moins. Nous continuons d’exhorter le gouvernement à une transition rapide, vers une démocratie constitutionnelle. Plus elle sera longue, plus le gouvernement risquera l’instabilité et la frustration de la population. », a lancé l’ambassadeur l’ambassadeur américain dans le pays, Troy Fitrell. Le diplomate américain estime que la réussite de cette transition dépend d’une large concertation avec toutes les franges de la population guinéenne notamment avec l’opposition et la société civile.

"Dialogue avec la société civile et l'opposition"

Ce fut également une occasion pour ce dernier d’inviter le gouvernement à établir un calendrier transparent pour la transition. «La société civile, l’opposition, doivent être autorisés à participer ouvertement à la transition, sans harcèlement ni intimidation. Nous avons été clairs. Un tel dialogue politique ne peut réussir que si toutes les parties ont confiance en la possibilité d’un résultat positif. Nous demandons instamment au gouvernement de s’engager à un calendrier de transition transparent. », indique-t-il.