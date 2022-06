Les Britanniques Shaun Pinner et Aiden Aslin, ainsi que le Marocain Saadoun Brahim, accusés de crimes de guerre au sein de l’armée ukrainienne, ont été condamnés à la peine capitale par la Cour suprême de la République populaire de Donetsk (RPD) dans le Donbass. C’est ce qu’a rapporté un correspondant de TASS présent dans la salle d’audience. Selon le Parquet général de la RPD, les interrogatoires de Shaun Pinner, Aiden Aslin et de Saadoun Brahim ont confirmé leur implication dans les crimes prévus par les articles 34.2 (crime commis dans un groupe d’individus), 323 (prise violente de pouvoir ou un maintien violent de pouvoir) et 440 (mercenariat) du Code pénal de la RPD. D’après Viktor Gavrilov, chef du département d’enquête sur les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité du Parquet général, les mercenaires encourent la peine capitale.

Kiev fera tout son possible pour libérer les mercenaires condamnés à mort

Le gouvernement ukrainien fera tout son possible pour libérer les mercenaires étrangers condamnés à mort par un tribunal de la République populaire de Donetsk pour avoir participé aux hostilités aux côtés des forces armées ukrainiennes. C’est ce qu’a déclaré jeudi le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères Oleg Nikolenko. « Ce genre de procès publics sapent les mécanismes de retour des prisonniers de guerre. Le gouvernement ukrainien continuera à faire le maximum d’efforts pour libérer tous les défenseurs de l’Ukraine« , a fait savoir M. Nikolenko à l’agence RBC Ukraine.

Il a également affirmé que tous les étrangers combattant dans les forces armées ukrainiennes étaient des soldats ukrainiens. « Ils sont soumis au statut juridique des combattants. Tous les militaires des forces armées ukrainiennes qui sont capturés par l’ennemi possèdent les droits des prisonniers de guerre« , a-t-il conclu. Les citoyens britanniques Shaun Pinner et Aiden Aslin, ainsi que le Marocain Saadoun Brahim, qui ont été condamnés à mort par un tribunal de la RPD plus tôt jeudi pour avoir participé aux combats aux côtés de l’armée ukrainienne en tant que mercenaires, feront appel de cette décision devant la Cour suprême de la République. (TASS)