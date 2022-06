Ce n'est plus un secret. Les vingt-sept états membres de l'Union Européenne ont accordé il y a quelques heures le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie. Le président ukrainien Vladimir Zelenski a qualifié d’historique le moment de l'octroi à Kiev du statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. et s'est félicité de cette décision. Il n'a pas fallu longtemps avant que la Russie ne réagisse à la nouvelle. Ce qu'il faut retenir c'est que la Russie ne voit pas cela comme une menace

La Russie ne voit pas pour elle-même des risques dans le fait que l'Ukraine et la Moldavie ont reçu le statut de candidats à l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse à la suite d'un entretien avec son homologue azerbaïdjanais Djeyhoun Baïramov. "Notre position a toujours été basée sur le fait que l'Union européenne n'est pas une alliance politique, contrairement à l'Otan. Le développement de ses relations avec tous les pays qui le souhaitent ne crée pas de menaces ni de risques pour nous", a annoncé M. Lavrov, répondant à une question à ce sujet.

Pour rappel, à l'annonce de la nouvelle, le président Zelensky s'est félicité de cette décision historique sur le réseau social Twitter. "Je me félicite sincèrement de la décision des dirigeants de l'UE d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat. C'est un moment unique en son genre et historique dans les relations entre l'Ukraine et l'UE", a-t-il écrit sur son compte Twitter. Pour rappel, c'est en Avril dernier que Zelensky a déposé la demande de l’Ukraine.