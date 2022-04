Le président ukrainien Zelensky a remis au représentant de l’Union européenne une demande ukrainienne remplie pour obtenir le statut de candidat à l’UE, a annoncé lundi le bureau du président de l’Ukraine. « Le président Vladimir Zelenski a remis à Matti Maasikas, responsable de la délégation de l’UE en Ukraine, un questionnaire ukrainien rempli pour obtenir le statut de candidat à l’adhésion à l’UE« , indique le site du président ukrainien.

« Le peuple ukrainien est uni par ce but, c’est-à-dire se sentir égal, faire partie de l’Europe, faire partie de l’Union européenne », a déclaré M. Zelensky. Il a remercié la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel, le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell et Matti Maasikas pour avoir transmis rapidement ce questionnaire. « C’est un signal important. Nous croyons que nous aurons du soutien et que nous serons candidat à l’adhésion. Ensuite, la prochaine étape finale débutera. Nous pensons que cette procédure aura lieu dans les semaines à venir et qu’elle sera positive pour l’histoire de notre peuple« , considère le président ukrainien.

Le premier ministre ukrainien Denis Chmygal a fait savoir que le gouvernement ukrainien ainsi que le bureau du président avaient rapidement préparé ces réponses et que « le travail est déjà en cours sur l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne« . « Nous sommes déjà intégrés dans le réseau électrique de l’UE. Nous continuons actuellement à travailler avec la Commission européenne sur l’intégration en matière de réseau commun d’itinérance gratuite, d’espace de paiement gratuit« , a-t-il précisé.