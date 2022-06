Les dirigeants européens ont accordé le statut de candidat à l'Ukraine, dans une décision historique qui ouvre la porte à l'adhésion à l'UE pour le pays déchiré par la guerre. Cette décision intervient près de quatre mois après que le président Volodymyr Zelensky a déposé la candidature de son pays. Normalement cela prend des années entre le dépôt de candidature et l'acceptation de celle-ci; mais l'UE a considérablement accéléré le processus vu le contexte.

Le président ukrainien Vladimir Zelenski a qualifié d’historique le moment de l'octroi à Kiev du statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. "Je me félicite sincèrement de la décision des dirigeants de l'UE d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat. C'est un moment unique en son genre et historique dans les relations entre l'Ukraine et l'UE", a-t-il écrit sur son compte Twitter.