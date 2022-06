Le conflit en Ukraine aurait pu être provoqué, et son interprétation ne peut être réduite à une séparation en "bons et mauvais", a déclaré le pape François dans une conversation avec les responsables des journaux européens de la Compagnie de Jésus, publiée mardi par le journal Stampa rapporte l'agence TASS.

"Le danger est que nous ne voyons pas le drame global derrière le conflit en Ukraine, qui a été dans une certaine mesure provoqué ou non empêché", a déclaré le pape. Il a également attiré l'attention sur le fait que la vente d'armes était liée au conflit. "C'est très triste, mais au final, c'est l'objectif", a-t-il ajouté.

"Quelqu'un pourrait me dire que je prends parti pour [le président de la Fédération de Russie Vladimir] Poutine. Ce n'est pas le cas. Ce serait une simplification et une erreur de dire cela. Je suis juste contre la séparation en bons et mauvais, sans penser aux racines et aux intérêts, qui sont extrêmement complexes. Il ne faut pas oublier les problèmes pour essayer de les régler", a déclaré François.