Plus de trois mois après son démarrage, l’offensive russe en Ukraine se poursuit. Plusieurs pays occidentaux ont dès le début critiqué l’offensive militaire lancée par la Russie. Ses pays apportent un soutien financier et militaire aux autorités ukrainiennes. Récemment l’Allemagne a annoncé qu’elle fournira à l’Ukraine le système de défense aérienne IRIS-T. C’est le chancelier allemand Olaf Scholz qui a annoncé la nouvelle.

L’Allemagne continuera d’appuyer l’Ukraine dans le domaine de la défense et va lui livrer des systèmes de défense antiaérienne IRIS-T. C’est ce qu’a déclaré ce mercredi au Bundestag le chancelier allemand Olaf Scholz. « Dans les semaines à venir, nous livrerons plus d’armes. Le gouvernement a notamment décidé de livrer des systèmes IRIS-T, il s’agit du système le plus moderne de la défense antiaérienne détenu par l’Allemagne », a indiqué le chancelier sans révéler la quantité des livraisons.

Pour rappel, il y a quelques jours, le chancelier allemand et le président français ont échangé avec le numéro un russe Vladimir Poutine au téléphone. Scholz et Macron ont appellé le président Poutine à discuter avec Zelensky. « Le chancelier et le président français ont insisté sur l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes. Ils ont appelé le président russe à avoir des pourparlers directs et sérieux avec le président ukrainien et à rechercher une solution diplomatique au conflit« , a déclaré M. Hebestreit, le porte-parole du gouvernement.