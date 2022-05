Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est entretenu samedi par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine et le président français Emmanuel Macron. L’entretien de 90 minutes a été consacré aux efforts pour résoudre la situation en Ukraine, a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit.

« Le chancelier et le président français ont insisté sur l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes. Ils ont appelé le président russe à avoir des pourparlers directs et sérieux avec le président ukrainien et à rechercher une solution diplomatique au conflit« , a déclaré M. Hebestreit. Il a précisé que l’échange téléphonique avait eu lieu sur initiative des dirigeants allemand et français.

Côté russe, le Kremlin a indiqué que le président Poutine « a informé en détail des derniers évènements dans le cadre de l’opération militaire spéciale en cours », et qu’une attention particulière a été accordée à « l’état des pourparlers, qui sont gelés par la faute de Kiev ». Le président russe « a confirmé la volonté de la partie russe pour la reprise du dialogue ». Poutine a également souligné le danger que constitue le fait d’alimenter l’Ukraine en armes occidentales.