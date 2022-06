Depuis le mois de Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine après que le président russe a reconnu les séparatistes ukrainiens. Plusieurs pays dont les USA apportent depuis ce temps un appui financier et militaire à l’Ukraine. C’est dans ce contexte que le président de la chambre basse de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie a estimé que les USA veulent faire de l’Ukraine leur colonie.

Les USA veulent transformer l’Ukraine en une colonie américaine. C’est ce qu’estime Viatcheslav Volodine, le président de la Douma, la Chambre basse du parlement russe qui affirme que l’objectif caché des USA est d’extraire toutes les ressources et les utiliser ensuite pour affaiblir la Russie. Pour le parlementaire russe, Washington n’a pas besoin que l’Ukraine soit indépendante. « Non, Washington n’a pas besoin d’une Ukraine indépendante. Les dirigeants américains veulent en faire leur colonie. Extraire toutes les ressources du pays et les utiliser uniquement pour affaiblir la Russie« , a martelé le président du parlement russe à travers un post sur le réseau social Twitter, rapporte l’agence de presse russe TASS.

Dans son message, l’élu russe a critiqué les USA et sa façon de voir la démocratie en évoquant l’exemple de la Libye et l’Irak Selon M. Volodine, « le monde entier a vu à quoi conduit la démocratie » selon le modèle américain en Libye, en Irak, en Afghanistan, en Syrie et en Yougoslavie. « Aucun de ces États, que Washington voulait rendre démocratiques et prospères, n’est sorti gagnant. C’est exactement le contraire. Une fois les pays en développement plongés dans le chaos et la dévastation, leurs citoyens ont été confrontés à une catastrophe humanitaire. Par exemple, plus de 250.000 civils ont été tués en Afghanistan au cours des vingt années de présence des troupes américaines, et la population s’est sensiblement appauvrie« , a-t-il rappelé.