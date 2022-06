C’est un fait peu ordinaire qui s’est déroulé dans la province canadienne de la Colombie-Britannique. Ryan Grantham, un ancien acteur de la série Riverdale a assassiné sa mère en utilisant une arme à feu. Le drame s’est produit le 31 mars 2020. Mais c’était le 9 mars dernier que l’auteur a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré. Selon les informations données par le tribunal le lundi 13 juin 2022, outre l’assassinat de sa mère, l’homme âgé de 24 ans prévoyait aussi de tuer le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Il avait filmé la scène du crime

La mère de l’auteur du crime, Barbara Waite, était âgée de 64 ans et avait un cancer. D’après Michaela Donnelly, procureure de la Couronne, Ryan Grantham avait peur que sa mère ne découvre ses mauvais résultats scolaires ainsi que le fait qu’il consommait de la marijuana. Par ailleurs, le jour du meurtre, il avait filmé la scène du crime tout en décrivant ce qui c’était passé. Toujours selon le tribunal de la Couronne, le lendemain, l’homme se préparait à aller tuer le chef de l’Etat. Pour cela, il avait donc chargé sa voiture de 12 cocktails Molotov, plusieurs munitions et trois fusils.

Il l’avait écrit dans son journal privé

A ces derniers s’ajoutent des fournitures de camping et une carte Google imprimée indiquant vers Rideau Cottage à Ottawa. A partir des extraits de son journal privé lus au tribunal et d’une déclaration à la police, la justice a su que Ryan Grantham planifiait de tuer le Premier ministre canadien. Pour rappel, ces informations interviennent plus d’un mois après la visite de Justin Trudeau dans la ville d’Irpen, dans la localité de Kiev, alors que l’offensive lancée par le président russe Vladimir Poutine se poursuit en Ukraine. « Le premier ministre est en Ukraine pour rencontrer le président Zelensky et réaffirmer notre soutien inébranlable au peuple ukrainien » avait confié une source canadienne.