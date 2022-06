Une grande découverte a été faite dans le domaine de la paléontologie au Canada. En effet, la dépouille entière d’un bébé mammouth a été vue pour la première fois dans le pays, mais aussi dans toute l’Amérique du nord. La découverte a été faite le 21 juin 2021, à proximité de la rivière Eureka Creek, au sud de Dawton City par un jeune canadien appartenant à la communauté autochtone des Trʼondëk Hwëchʼin. L’homme cherchait de l’or, quand sa pelle a touché l’animal. La découverte a été attestée par le paléontologue Grant Zazula.

Un « rêve devenu réalité aujourd'hui »

Dans une interview, ce dernier a fait part de sa satisfaction. « En tant que paléontologue de l'ère glaciaire, cela a été l'un de mes rêves de toute ma vie de me retrouver face à face avec un vrai mammouth laineux (Mammuthus primigenius). Ce rêve est devenu réalité aujourd'hui » a-t-il déclaré. Notons que c’est une année après, que la découverte a été rendue publique par le gouvernement du Yukon dans un communiqué publié le vendredi 24 juin 2022. « Le 21 juin 2022, un bébé mammouth laineux presque complet et momifié a été trouvé dans les champs aurifères du Klondike, sur le territoire traditionnel des Trʼondëk Hwëchʼin. Les mineurs travaillant sur le ruisseau Eureka ont découvert le mammouth laineux congelé en creusant dans le pergélisol. Il s'agit d'une découverte importante pour les Trʼondëk Hwëchʼin et le gouvernement du Yukon. Les aînés Trʼondëk Hwëchʼin ont nommé le veau mammouth Nun cho ga, ce qui signifie « gros bébé animal » en langue Hän » indique le document.

Les mammouths ont disparu il n’y a pas longtemps

Pour rappel, la découverte du bébé mammouth intervient quelques mois après que des scientifiques ont confié que cette espèce animale a disparu il n’y a pas longtemps. Dans un article paru dans la revue Nature Communications, les conclusions d’une analyse ADN de sédiments du pergélisol ayant été extraits dans la localité du Klondike au centre du territoire canadien du Yukon, les chercheurs de du gouvernement du Yukon, des universités d’Alberta, de McMaster et du musée américain d’histoire naturelle ont pu déterminer que le mammouth laineux et le cheval nord-américain, étaient encore en vie jusqu’à 5000 années plus tôt.