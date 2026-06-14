Mondial 2026 : 12 ans après le Brésil, l'Allemagne inflige un nouveau 7-1 à Curaçao

Douze ans après le « Mineirazo » infligé au Brésil, l’Allemagne a reproduit l’exacte marque de 7-1, ce dimanche 14 juin au Houston Stadium, face à Curaçao pour l’ouverture du Groupe E de la Coupe du Monde 2026. La sélection de Julian Nagelsmann, portée par un doublé de Kai Havertz et une domination statistique sans appel — 67 % de possession, 26 tirs dont 12 cadrés — prend seule la tête du groupe avec une différence de buts de +6.

Un scénario maîtrisé malgré un intermède caribéen

Felix Nmecha ouvre le score dès la 5e minute d’une frappe enroulée après un une-deux avec Florian Wirtz, fixant d’emblée le ton du match. Curaçao, à sa première participation en Coupe du Monde, crée pourtant la surprise à la 20e minute : Livano Comenencia égalise d’un tir du gauche sur transition rapide, inscrivant le tout premier but de l’histoire de son pays dans la compétition. La réponse allemande est immédiate. Nico Schlotterbeck remet les siens devant d’une tête sur corner à la 37e minute, avant que Kai Havertz ne transforme un penalty à la 45e+5 après une faute de Bazoer sur Nmecha. À la pause, le score de 3-1 reflète déjà l’écrasante supériorité de la Mannschaft.

Au retour des vestiaires, Jamal Musiala porte le score à 4-1 dès la 46e minute sur service de Joshua Kimmich. Nathaniel Brown alourdit la marque à la 67e, suivi par le remplaçant Deniz Undav à la 77e, lui aussi servi par Kimmich. Kai Havertz conclut le festival à la 87e d’un ballon piqué subtil sur passe d’Undav, s’offrant ainsi le doublé.

Un score qui ravive un fantôme du Mondial 2014

Le 7-1 allemand ramène inévitablement au 8 juillet 2014, lorsque la Mannschaft avait humilié le Brésil sur ce même score en demi-finale de sa propre Coupe du Monde à Belo Horizonte — un match entré dans l’histoire sous le nom de « Mineirazo ». Douze ans plus tard, le chiffre est identique, même si la configuration est radicalement différente : Curaçao, 73e au classement FIFA, disputait là son tout premier match en phase finale mondiale, quand le Brésil était nation hôte et favorite du tournoi.

La suite du Groupe E verra l’Allemagne affronter la Côte d’Ivoire le 20 juin, tandis que Curaçao tentera de se relancer face à l’Équateur lors de la même journée. Pour les insulaires, un résultat positif sera indispensable pour envisager une qualification en seizièmes de finale, nouveau stade introduit dans cette édition à 48 équipes.