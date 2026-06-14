Zidane à Kansas City : l'Algérie avant la France pour le premier Mondial de Luca

Zinédine Zidane a fait le déplacement à Kansas City pour assister au match d’ouverture de l’Algérie face à l’Argentine, ce mercredi 17 juin, à l’Arrowhead Stadium. Selon *L’Équipe*, la légende du football français a renoncé au match d’inauguration des Bleus contre le Sénégal, programmé quelques heures plus tôt dans le New Jersey, pour soutenir son fils Luca, gardien titulaire des Fennecs.

Un choix rendu public le jour du match

Zidane père était déjà aux États-Unis depuis plusieurs jours. Dimanche 14 juin, il avait été aperçu au MetLife Stadium de New York pour la rencontre Brésil–Maroc (1-1), accompagné de son fils Elyaz. Depuis ce déplacement américain, il a rejoint le Midwest avec ses fils Enzo, Théo et Elyaz pour assister au baptême de feu de Luca en Coupe du monde. Les deux matchs — France-Sénégal et Argentine-Algérie — étaient physiquement incompatibles en termes de calendrier et de distance, rendant un choix inévitable.

Luca Zidane, gardien titulaire des Fennecs

Luca Zidane, 28 ans, évolue au Granada CF en deuxième division espagnole. Il a opté pour la nationalité sportive algérienne en septembre 2024, après avoir représenté les équipes de France de jeunes sans jamais intégrer le groupe A. La FIFA a validé ce changement, qui lui ouvrait la voie vers une première grande compétition internationale.

Sa présence au Mondial n’allait pas de soi : victime d’une fracture de la mâchoire fin avril lors d’un match contre Almería, il a été retenu dans la liste de 27 joueurs du sélectionneur Vladimir Petković avant d’être confirmé dans le groupe final de 26. Fort de cinq clean-sheets en sept sélections, il s’est imposé comme le gardien numéro un des Fennecs.

Un groupe relevé pour le retour de l’Algérie

L’Algérie dispute sa première Coupe du monde depuis le Brésil en 2014, où elle avait atteint les huitièmes de finale. Versés dans le groupe J, les Fennecs affrontent l’Argentine — championne du monde en titre — dès l’entrée, avant la Jordanie le 23 juin à San Francisco et l’Autriche le 28 juin, à nouveau à Kansas City.