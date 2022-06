Mauvaise nouvelle pour les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS en anglais). Il semblerait bien qu’il y ait une fuite de carburant au niveau du vaisseau spatial Dragon de la société SpaceX. Bien que le vaisseau ne doit pas transporter des astronautes et juste des fournitures pour les astronautes de la station internationale, la Nasa retarde donc le lancement de l’engin prévu pour dans quelques jours afin de rechercher les causes de ce qui ressemble à une fuite de carburant.

Le lancement du vaisseau Dragon de SpaceX retardé à cause d’une possible fuite de carburant. Ce n’est pas la première fois que la Nasa constate une fuite de carburant sur un engin qui doit être lancé. Au cours du mois d’avril, l’agence a été contrainte de revoir son calendrier pour le lancement de sa fusée lunaire à cause justement d’une fuite de carburant, observée à la suite d’un problème de valve.

Dans un communiqué, la NASA a dit avoir découvert « des lectures de vapeur élevées de mono-méthylhydrazine (MMH) » (un carburant volatil utilisé par le vaisseau Dragon de SpaceX pour ajuster son orbite et son attitude) dans « une région isolée du système de propulsion du propulseur Draco« . Il faut préciser que si le lancement de ce mois-ci était effectif, il marquerait la troisième fois que le vaisseau spatial Dragon a livré des fournitures dans l’espace. Selon le journaliste spatial de CBS, William Harwood qui cite une source le vaisseau sera lancé « au plus tôt le 28 juin ».