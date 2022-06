Le transport des étudiants dans les universités publiques du Bénin notamment celle d’Abomey-Calavi se pose avec acuité. Les étudiants souffrent le martyr avant de rejoindre le campus d’Abomey-Calavi avec des bus bondés de personnes. Reçu le vendredi 17 juin 2022 dans l’émission «Le gouvernement en action » de la chaîne de la télévision nationale, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan a été très sensible aux souffrances des étudiants.

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a déclaré que cette question de transport des étudiants est très importante car il s’agit de la vie des apprenants que les bus transportent. Pour Eléonore Yayi Ladékan , ces apprenants doivent être transportés dans de «très bonnes conditions ». Elle a fait savoir que «ces transports existaient au moment où ces centres de formation étaient très éloignés de la ville » et qu’«il n’était pas possible de se déplacer à pied» puisqu’« il n’y a même pas de moyens ». C’est cela qui a permis donc l’avènement des bus.

La ministre Eléonore Yayi Ladékan a reconnu que dès qu’on ne sait pas bien faire quelque chose, il faut trouver les moyens. Ces moyens, selon elle, ce sont «les spécialistes en la matière ». C’est pour cela, dit-elle, que la réforme qui consiste à déléguer cette prestation aux privés est au cœur de leurs priorités pour les étudiants. Pour elle, il faut que ce soit les privés qui ont vraiment les «moyens nécessaires pour optimiser ce service ». C’est pourquoi, elle a affirmé que «le transport des étudiants pourrait être confié aux privés » et que «ces privés vont absolument recevoir d’accompagnement de la part de l’Etat».

La question de restauration et celle d’hébergement tiennent à cœur à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. D’ailleurs, elle a annoncé que concernant l’hébergement, il y a un projet important que le Président Patrice Talon lui-même a initié pour les étudiants. C’est pour cela qu’elle croit que d’ici un an, quand ce projet verra le jour, les gens ne vont plus entendre parler «des questions de bus parce qu’il en aura tellement que les étudiants ne trouveront même pas le besoin d’aller prendre de bus pour quitter loin et venir à leur cours ».