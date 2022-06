Entre les Etats-Unis et la Chine, les relations ne sont pas vraiment linéaires depuis plusieurs années. Sous la précédente administration, les deux puissances s’étaient livrées à une guerre commerciale qui a eu des conséquences dans les deux pays. L’arrivée du démocrate Joe Biden n’a pas vraiment changé les choses. La Chine est toujours vu par les Etats-Unis contre un rival à surveiller de près. Ce vendredi, les patrons de la défense des deux pays se sont rencontrés pour la première depuis que l’administration Biden s’est installée.

Les chefs militaires américains et chinois n’ont pas accordé leur violon sur la question de Taïwan au cours de leur première réunion physique ce vendredi. C’était dans le cadre d’un important sommet sur la défense à Singapour. Pour les USA, Pékin veut modifier le statu quo de l’île tandis que Pékin estime que Washington alimente l’instabilité avec ses actions, y compris les ventes d’armes à l’île.

Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense aurait déclaré que l’armée chinoise est devenue de plus en plus agressive, dangereuse et non professionnelle dans la région, selon la chaine américaine CNN qui cite un responsable américain de la défense. De son côté Pékin s’est défendu par la voix d’un porte-parole chinois annonce la même chaine. « Ce n’est pas la partie continentale qui change le statu quo, ce sont les forces indépendantistes de Taiwan… et les forces extérieures qui tentent de changer le statu quo« , a déclaré le colonel Wu Qian lors d’une conférence de presse après la réunion.