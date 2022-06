Kylian Mbappé, la star du club de la capitale française fait parler de lui. Plus tôt cette semaine, la branche sportive de l’agence américaine WME a annoncé à travers un post sur la toile qu'elle s'alliait avec le champion du monde sous la bannière de la France et Zebra Valley, sa société de production de contenus multimédias aux USA. C'est sur le réseau social Twitter que l'annonce a été faite.

Nouveau partenariat pour la pépite de l'équipe du club de la capitale française. En effet, Mbappé s'est associée la branche sportive de l’agence américaine WME pour produire des films et séries aux USA. "WME Sports est fier d’annoncer qu’il a signé avec la star internationale de football Kylian Mbappé et sa société de divertissement Zebra Valley". C'est par ce tweet que l’agence américaine a annoncé sa collaboration avec Mbappé.

La société de Mbappé aura son siège à Los Angeles. Elle va créer du contenu autour du sport, de la musique, de la culture, de la technologie et des jeux vidéo à en croire The Hollywood Reporter. Pour rappel, après plusieurs mois de tergiversation sur son départ ou non du club de la capitale française, Mbappé a finalement prolongé avec son club pour un moment encore alors que les fans du Real Madrid l'attendait impatiemment. Après l'annonce de la nouvelle, Mbappé avait perdu 700.000 abonnés sur les 71 millions qui suivaient ses actualités sur le réseau social Instagram.