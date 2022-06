La Chine fait partie des premiers soutiens de la Russie dès le début de la guerre en Ukraine. Et cela ne va pas changer de si tôt à en croire la dernière conversation entre le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping. Le président chinois Xi Jinping a déclaré ce mercredi à son homologue russe Vladimir Poutine que Pékin continuerait à soutenir Moscou sur "la souveraineté et la sécurité" lors d'un appel téléphonique. La Chine est "disposée à continuer d'offrir un soutien mutuel (à la Russie) sur les questions concernant les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures telles que la souveraineté et la sécurité", a rapporté la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

C'est la deuxième fois que Xi Jinping échange avec Vladimir Poutine depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. La Chine avait refusé de condamner ou d'appliquer des sanctions contre la Russie et s'est bornée à appeler à la fin des hostilités en Ukraine. Moscou peut depuis compter sur le soutien de la Chine sur le plan économique notamment concernant la vente de gaz et de pétrole. Selon CCTV, M. Xi a salué la "bonne dynamique de développement" des relations bilatérales depuis le début de l'année "face à la tourmente et aux changements mondiaux".

Pékin était prêt à "intensifier la coordination stratégique entre les deux pays", aurait déclaré Xi. La Chine est prête à "renforcer la communication et la coordination" avec la Russie dans les organisations internationales et à "pousser l'ordre international et la gouvernance mondiale vers un développement plus juste et raisonnable", a-t-il ajouté selon l'agence chinoise. Hormis la Chine, la Russie peut aussi compter sur l'Inde qui est l'un de ses plus grands partenaires commerciaux. Le pays a également refusé de critiquer la Russie ou même d'appliquer la moindre sanction.