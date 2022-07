Poursuivis pour "abus de fonction, complicité d'abus de fonction, vol et blanchiment de capitaux", l'ex-comptable de la Brigade économique et financière (BEF) et son époux, ont été condamnés hier lundi 18 juillet par la Criet. Ils écopent respectivement de 7ans et de 5 ans de prison ferme. La fonctionnaire de police doit acquitter en plus d'une amende de 50 millions de FCFA.

Pour complicité d'abus de fonction

Son mari est aussi astreint à payer la même somme au titre d'amende. Rappelons que l'ex-comptable de la BEF était accusée d'avoir soustrait frauduleusement 17 millions de Fcfa des caisses de cette brigade spécialisée. Après avoir volé l'argent, elle aurait remplacé les billets par du papier découpé. Son mari épinglé pour avoir été son complice, fera donc moins de temps en prison qu'elle pour complicité d'abus de fonction.

Rappelons que le couple avait été placé en détention provisoire le jeudi 05 mai 2022 après leur sa présentation au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Ils avaient été interpellés le vendredi 29 avril et placés en garde à vue.