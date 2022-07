Dans le cadre de la célébration du 62ème anniversaire du Bénin à l’accession à la souveraineté nationale, l’ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo a, dans un message en date du 29 juillet 2022 adressé à la nation béninoise, rappelé que la fête de l’indépendance est «un moment solennel de solidarité et d’engagement vis-à-vis de la Nation ». Mais il a précisé que le Bénin traverse «une période difficile de sa marche vers la liberté et la démocratie». C’est pour cela qu’il a invité chaque Béninois à se départir de ses considérations personnelles et à aller ensemble vers l’horizon fixé par la Conférence nationale des forces de la nation de février 1990.

L’ancien maire de la ville de Cotonou a fait savoir à tout le peuple béninois que c’est le Président Patrice Talon qui était premièrement chez lui le 13 février dernier où il a promis la décrispation. L’ancien chef de l’Etat béninois a affirmé qu’il avait donné son consentement à cette démarche entreprise par le Président Patrice Talon «tout en demandant la fin des actes attentatoires à la paix et au consensus national ».C’est pourquoi, le Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique a formulé des recommandations à l'actuel Président de la République du Bénin.

Ses recommandations sont l’organisation des offices religieux en la mémoire de toutes les victimes des tensions politiques de ces dernières années, la libération des personnalités et acteurs politiques emprisonnés en marge de ces tensions, l’établissement d’un climat favorable au retour au pays des exilés et l’instauration d’un meilleur environnement pour les hommes d’affaires béninois dans leur propre pays (car ce sont eux les créateurs de richesse et les pourvoyeurs d’emploi). Pour que ces recommandations connaissent une concrétisation, le Président Nicéphore Soglo a révélé que c’est cela qui l’a motivé à se «rendre au Palais de la Marina pour assister à la cérémonie de retour au pays de nos vestiges culturels » tout en rappelant au Président Patrice Talon ses engagements après l’euphorie des retrouvailles du 19 février 2022.

L’ancien chef de l’Etat béninois a reconnu que la situation a considérablement évoluée «sous réserve de la libération des autres personnalités et acteurs politiques encore en prison dont les plus emblématiques, le ministre Reckya Madougou, le professeur Joël AÏVO, le syndicaliste Laurent METOGNON et consorts ». Mais il se réjouit quand même «de la libération d’un certain nombre d’entre eux et leur retour dans leurs familles respectives ». Il n’a pas manqué de parler de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon et sa famille.

L’ancien président de la République a donc exhorté le peuple béninois à la patience et à la détermination «afin que tous les cœurs soient apaisés». Il a remercié toutes les personnes qui, dans l’ombre, œuvrent de près ou de loin pour cette marche vers le retour de la concorde nationale. Il a informé qu’il ne marchandera pas sa disponibilité car «la légitimité appartient au peuple » et que « les uns et les autres ont intérêt à la respecter ». Le peuple pour lui, «ne saurait accepter aucune tentative de manipulation ou d’imposture ».