L’actrice américaine Amber Heard continue de faire la une des journaux dans l’affaire qui l’oppose à son ex-mari, Johnny Depp. En effet, l’actrice d’Aquaman avait demandé à la justice qu’il y ait nouveau procès. Cependant, elle a essuyé un gros revers puisque sa demande a été rejetée. C’est ce mercredi 13 juillet 2022, qu’une juge a refusé la demande de la femme âgée de 36 ans. Cette dernière voulait que le précédent verdict soit annulé à cause de plusieurs doutes sur l’identité d’un des jurés. Face à cette demande, la juge Penney Azcarate a estimé que l'actrice n'a pas subi de « préjudice » durant le procès.

« Cette cour est liée par la décision compétente du jury »

Dans sa décision, la juge a estimé que le juré en question a été « approuvé (par les deux parties), est resté avec le jury, a délibéré et est parvenu à un verdict », tout en soulignant que : « La seule preuve devant cette cour est que ce juré et tous les autres ont respecté leur serment, les instructions et les ordres de la cour. Cette cour est liée par la décision compétente du jury ». Notons qu’Amber Heard avait estimé que ledit juré n’était pas la personne qui avait reçu une convocation du tribunal. Cette décision de justice intervient après que l’actrice ait perdu un procès contre Johnny Depp.

Le chanteur semble exprimer tout ce qu’il a pu ressentir

La justice américaine l’avait donc contrainte à payer une somme de 15 millions de dollars à titre de dommages et intérêts. Pour rappel, l’acteur du film les « Pirates des Caraïbes » s’en était pris à Amber Heard dans son nouvel album, toujours après avoir gagné son procès en diffamation. D’après les informations du média britannique Sunday Times, le chanteur semble exprimer dans l’album, tout ce qu’il a pu ressentir pendant le procès, qui a fait la une des journaux pendant des semaines. Sur un morceau intitulé « Sad Motherf », il a notamment dit : « Vous êtes assis là comme un chien avec une démangeaison de sept ans ». Dans une autre chanson, on peut également l’entendre dire : « Si j'avais un centime, il n'atteindrait pas votre main ».