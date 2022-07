Depuis quelques jours, le président français Emmanuel Macron a entamé une tournée en Afrique. Après une visite de travail de quelques heures au Cameroun, le président français a posé ses valises au Bénin avant de rejoindre la Guinée-Bissau dans les prochaines heures. La tournée de Macron intervient alors que le sentiment anti-français prend de l'ampleur en Afrique francophone et que la Russie commence à développer des relations avec l'Afrique. Au Cameroun hier, Macron s'est dit préoccupé par l’agenda de Poutine et a critiqué la Russie pour son offensive en Ukraine. Au Bénin, le discours de Macron n'a pas changé.

Alors qu'il effectue une tournée en Afrique, Emmanuel Macron lance des piques à la Russie qui renforce de plus en plus sa présence sur le continent grâce aux accords avec certains états. Récemment, le chef de la diplomatie russe a entamé une tournée africaine pour entretenir les liens avec certains pays africains. Présent également sur le continent, Macron a choisi de critiquer le pays dirigé par Poutine. Depuis le Bénin, Macron a dénoncé une guerre territoriale lancée par Moscou et qualifié la Russie de «puissance impériale coloniale»

«La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine, c'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen, c'est une guerre du début du 20e, voire du 19e siècle, je parle sur un continent (l'Afrique, NDLR) qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales» «d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts», a affirmé le numéro un français Emmanuel Macron pendant le point de presse avec Patrice Talon, son homologue béninois.

Pour rappel, hier alors qu'il était au Cameroun, Macron a accusé les africains d’hypocrisie concernant le dossier ukrainien. « Je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain (...) à ne pas savoir qualifier une guerre, parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe » a déclaré le numéro un français sans explicitement nommer le Kremlin.