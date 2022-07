Le président français Emmanuel Macron, lors d’une conférence de presse au terme de l’entretien avec son homologue camerounais, Paul Biya, s’est dit préoccupé par l’élargissement des contacts diplomatiques et militaires de Moscou sur le continent africain. "La Russie a un agenda africain qui n’est pas pour le bien-être de l’Afrique et des Africains, mais qui est un agenda qui se nourrit des déstabilisations et qui cherchent à fracturer le monde", a-t-il noté.

Selon lui, il s’agit de la présence "d'une grande puissance politique et militaire qui a développé une relation avec plusieurs pays, comme c'est normal dans le grand concert des nations". Mais Emmanuel Macron y voit aussi une présence qu'il qualifié "d'hybride", estimant que "la Russie a beaucoup diffusé des fausses informations sur le sol africain, avec des officines comme Russia Today ou Sputnik". Le chef d’État assure que la France, "en tant qu'amie de l'Afrique, fera en sorte que ce schéma ne se diffuse pas trop", car il impacterait en priorité le peuple africain. Pour rappel, Emmanuel Macron est arrivé ce mardi au Cameroun, une première visite dans le pays qui marque le début de sa tournée à travers l'Afrique. (Tass)