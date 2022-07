250 millions de dollars ! C’est le financement mis à la disposition du Bénin par la Banque Mondiale pour donner de l’eau potable aux populations vivant en milieu rural. Ce financement additionnel approuvé par l’institution de Bretton Woods provient de l’Association International de Développement (IDA). Une institution de la Banque Mondiale qui aide les pays pauvres de la planète.

Plus de 3 millions de personnes seront impactées

L'argent va permettre au gouvernement béninois de poursuivre son vaste programme dénommé « AQUA-VIE », un programme d’accès à l’eau potable pour les habitants des zones rurales. 80 nouveaux systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural multi-villages seront réalisés pour compléter les 126 en cours de réalisation, indique le gouvernement. Ceci impactera à terme, plus de 3 millions de personnes en zone rurale.

En des termes plus clairs, 3 millions de personnes auront accès à l’eau potable. Il faut dire qu’en 2022, la couverture moyenne des services en eau dans les zones rurales est de 73% contre 42% en 2017. En obtenant ce nouveau financement, le Bénin n’est plus loin d’accomplir l’un des plus grands objectifs du Programme d’actions du gouvernement : offrir de l’eau potable à tous les béninois d’ici 2026.