L'ancien député Guy Dossou Mitokpè a rencontré récemment les jeunes de la 16ème circonscription électorale. L’ex-secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir a réaffirmé à ses jeunes ses convictions politiques avant de les inviter à s’engager en politique avec des convictions, comme lui. «... Quand vous faites un combat et que vous pensez que le pays avait des acquis au niveau de sa démocratie, est-ce que c’est un mauvais combat ? Quand vous faites un combat et que vous dites que tout ce qui a été promis au peuple, votre satisfaction sera que les choses qui ont été promises soient les choses qui soient faites, accomplies, est-ce que c’est un mauvais combat ? je ne crois pas…Moi je crois que je n’étais pas dans le mauvais rôle et je continue de croire que je ferai l’effort de ne pas être dans le mauvais rôle » a t-il déclaré avant de poursuivre.

"Les raisons n’ont pas changé "

« Le combat que j’ai mené, je suis prêt à continuer, les raisons pour lesquels nous avons engagé ce combat, les raisons n’ont pas changé, et si les raisons n’ont pas changé il y a des raisons de faire la lutte» i. Pour lui, la « jeunesse n’a pas encore perdu la boussole » et il se dit donc prêt à « poursuivre » le combat pour montrer que certaines opinions ont tort de penser que les « jeunes ne résistent pas, ne tiennent pas, se fourvoient, reprennent leurs vomissures ». Quant à sa prochaine destination politique, il ne se livre pas pour autant , mais se contente seulement d’exposer les arguments de ceux qui le veulent toujours dans l’opposition, et les mouvanciers qui lui font des appels du pied.

"Tel qu’il vous a "pétanqué" en 2019, il va encore vous "pétanquer" en 2023"

Selon ses dires, après sa démission, des personnes lui ont écrit pour lui demander de continuer son combat parce qu’il a montré par le passé qu’on peut « être jeune, fier et vertueux ». Quant aux soutiens du régime, ils lui disent tout seulement de rejoindre leur rang. « La plupart d’entre eux me disent : mais viens avec nous, mais tu sais pourquoi tu dois venir avec nous ? Mon frère, le Monsieur là ; il n’est pas prêt de lâcher hein, et tel qu’il vous a « pétanqué » en 2019, il va encore vous « pétanquer » en 2023, donc viens, ta place n’est pas là-bas. sinon tu seras sur le carreau » a fait savoir l’ancien parlementaire. Il a ensuite demandé aux jeunes, lequel des deux arguments tenait le plus.