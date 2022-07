(Ouf ! Nous sommes enfin là). Plus de quatre ans après notre dernière parution, nous voilà de retour. Soulagement et même réjouissance pour certains qui attendaient depuis des mois cette tribune d’expression qui manque. Mais aussi amertume et chagrin pour d’autres qui voient un concurrent mais aussi un canard dérangeant et embêtant.

En quatre ans, nous avons tout traversé. Un redressement fiscal, la suspension de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication(HAAC), les tribulations et la galère des cours et tribunaux et des décès. Oui des décès car avant la mort très tragique de son fondateur et Directeur de publication, La Nouvelle Tribune a été éplorée par la mort de son journaliste, correspondant dans l’Ouémé/ Plateau Ismail Kéko. Tout notre malheur est parti de la mesure conservatoire du président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication(HAAC) qui arrête la parution dès le 23 mai 2018. Celle-ci a été renforcée par la décision N°18-034/Haac du 26 juillet 2018 qui confirme cette interdiction de parution prise par mesure conservatoire par le Président Adam Boni Tessi pour outrage et atteinte à la vie du privé du chef de l’Etat. L’institution de régulation s’était basée sur les écrits de l’universitaire René Ahouansou lui aussi décédé il y a quelques jours.

Non satisfait de cette décision, La Nouvelle Tribune par le truchement de son patron de regretté mémoire attaque cette décision devant le tribunal de première instance de Cotonou. Cette juridiction rend le jugement N° 019/18 2è Ch-Cm le 22 octobre et se déclare incompétente. Dans un contexte où la justice donnait des signaux peu rassurants, ce jugement était suffisant pour faire notre religion et se résigner et ne plus tenter autre chose. Mais contre toute attente, La Nouvelle Tribune fait appel de la décision. Et c’était la meilleure décision à prendre. Le 16 mai 2019, alors que personne ne s’y attendait, la Cour d’Appel de Cotonou rend l’arrêt N°51/2019 dans lequel il annule le jugement suscité et dit que la décision N° 18-034/Haac est constitutive de voie de fait. Coup de tonnerre ! La HAAC ne s’avoue pas vaincue. Elle formule un pourvoi en cassation contre cet arrêt mais perd à nouveau devant la Cour Suprême qui rend le 23 novembre 2021 son arrêt définitif qui clôture définitivement ce dossier. Mais avant cette décision, la HAAC elle-même lève sa sanction le 05 août 2021. Mais le patron n’a eu qu’à peine un mois à savourer cette décision. Le 03 septembre 2021, il s’en va dans la félicité éternelle alors qu’il était en pleine préparation pour le retour de son journal.

Qu’aurait-il dit aujourd’hui dans cet éditorial ?

Mêlant ma plume au sien, j’ose dire que le retour de ce journal est le fruit de sa persévérance et de son engagement. Il vous aurait dit que nous resterons nous-mêmes. C'est-à-dire cette tribune d’expressions pour tous les courants, toutes les idéologies et toutes les chapelles politiques. Il vous aurait dit que le combat pour la vérité est non négociable. Je le répète mot pour mot. Et j’ajoute qu’en plus, nous nous sommes donné trois défis.

Le premier est de faire du journalisme. Il parait anodin mais dans ce contexte actuel, je puis vous dire que c’est un gros défi. Le second est celui de perpétuer son combat, de respecter sa vision du journalisme et surtout la ligne éditoriale du journal auquel il s’accroche comme la prunelle de ses yeux. On donnera la parole à tout le monde. Au gouvernement surtout car c’est lui qui est dans l’opérationnel. On donnera la parole à l’opposition afin qu’elle puisse critiquer, dénoncer et proposer si possible. Je postule d’emblée : on restera toujours un journal d’opinions, une tribune de vérité et de pluralisme. Enfin, le troisième défi est celui de la longévité. On travaillera à résister au temps, à enchaîner des parutions et à compter des années de vie. Et là aussi c’est une nouvelle paire de manche. C’est à ces trois défis que la nouvelle équipe s’attèle. Des enfants Perpétue, Euloge et Gildas Foly à Boubacar Boni Biaou en passant par Roland Affanou et votre humble serviteur je suis ; nous sommes tous dans la vision de faire de ce journal un des plus grands et prestigieux. Notre passé ne cultive en nous aucune animosité envers quiconque. Nous voulons faire de tout le monde des partenaires. Le journal porte la marque de cette jeune équipe. Il sera moins élitiste mais plus attractif et plus diversifié. Plusieurs nouvelles rubriques vont y voir le jour afin d’attirer un public plus jeune. C’est à cette nouvelle aventure que nous vous invitons. Embarquez-vous et vous n’allez pas regretter.