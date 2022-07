Le 16 juillet dernier, l'Union progressiste (Up) a tenu une session extraordinaire à Cotonou pour modifier ses instances centrales. Le parti en a informé le ministère de l'intérieur par correspondance le 18 juillet 2022, soit deux jours plus tard. Dans la lettre transmise par Christelle Houndonougbo, la directrice de l'administration du parti, il est dit que l'UP a lors de cette session extraordinaire, réaménagé son Bureau politique et sa direction exécutive nationale conformément à l'article 133 de ses statuts.

"Nous vous transmettons la composition des membres des deux instances..."

Il vient donc déclarer au ministère de l'intérieur, les changements survenus. "Nous vous transmettons la composition des membres des deux instances réaménagées et le procès-verbal de la session extraordinaire, conformément à l'article 25 de la loi" renseigne la correspondance. Le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique a désormais pris connaissance des noms des membres du Bureau politique et de la Direction exécutive nationale du parti.

Il faut dire que l'UP a mené cette démarche pour se conformer aux dispositions de l'article 25 de la loi du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques au Bénin. Inutile de rappeler que Joseph Djogbénou, l’ancien président de la Cour constitutionnelle est désormais le président du parti. Mariama Chabi Talata est la première vice-présidente et le député Gérard Gbénonchi, le deuxième vice-président.