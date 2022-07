Le Bénin a abrité durant trois jours ( du mardi 28 au jeudi 30 juin 2022), la Conférence régionale africaine d'Interpol. Cette réunion de Cotonou s'est achevée sur une série de recommandations visant à accroître le partage d'informations et les activités opérationnelles de lutte contre la criminalité transnationale et le terrorisme. Abordant les défis actuels et évolutifs auxquels l'Afrique est confrontée, les délégués ont discuté d'une série de questions sur l'application de la loi, dans le domaine du terrorisme, la cybercriminalité, la criminalité financière et la corruption, ainsi que la traite des êtres humains et la piraterie maritime.

Lutte contre la cybercriminalité

Les principales recommandations de la conférence pour les pays africains membres d'Interpol sont notamment, l'utilisation plus accrue du réseau mondial d'Interpol et d'autres capacités pour partager des informations sur les affaires de criminalité financière transnationale, la conception et le développement d'un cadre de coordination régional pour améliorer l'interopérabilité dans la lutte contre les cybercriminels et le renforcement de la coopération pour des opérations conjointes contre la cybercriminalité. Les pays africains doivent également élargir l'accès au réseau d'INTERPOL au-delà des Bureaux centraux nationaux (BCN) pour mieux soutenir les programmes de l'Union africaine.

Prochain rendez-vous en Angola

Le vice-président d'INTERPOL pour l'Afrique et président de la conférence, Garba Baba Umar, a déclaré que la réunion offrait aux pays membres l'occasion d'identifier collectivement les moyens d'améliorer et de faire progresser la sécurité dans la région.« Pour lutter plus efficacement contre les crimes transnationaux, la région africaine doit utiliser davantage le réseau et les capacités d'INTERPOL. Nous avons vu comment la coordination entre les pays, et via INTERPOL, peut produire des résultats significatifs, et nous devons en tirer parti pour l'avenir." a t-il déclaré.



Les délégués ont par ailleurs appuyé une recommandation invitant les BCN à soutenir activement et collectivement les initiatives de formation et de renforcement des capacités d'INTERPOL par le biais de l'Académie virtuelle et du Réseau mondial des académies de l'Organisation. Quelque 120 hauts responsables de la police de 29 pays ont assisté à l'événement. La 26e Conférence régionale africaine d'INTERPOL se tiendra en Angola.