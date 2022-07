C'est un secret de polichinelle, Joseph Djogbénou est désormais le président du parti Union Progressiste. Il a été désigné lors d'une rencontre du Bureau politique qui s'est tenue à Cotonou le samedi 16 juillet 2022. Invité dans la même journée sur le plateau de la télévision nationale pour parler de cette actualité, le député Orden Alladatin a indiqué que son parti avait à cœur de se donner les moyens de ses ambitions.

"Les ambitions du parti demeurent. Ce n'est pas de nouvelles ambitions. C'est un parti majeur, un parti prépondérant au Bénin...Nous sommes la première force politique du pays et nous comptons demeurer la première force du pays. C'est évident et ce n'est pas aujourd’hui que ces ambitions naissent, mais il fallait se donner des ressources nécessaires pour aller vers ces ambitions » a laissé entendre la président de la commission des lois du parlement. Rappelons que le parti Union Progressiste a été porté sur les fonts baptismaux le 1er décembre 2018 avec un Bureau politique, une Direction exécutive nationale et un présidium. Mais entre-temps, il y a eu d'autres acteurs majeurs qui ont rejoint la formation politique.

" Il fallait donc corriger tout cela "

En 2019 par exemple il y avait de nouveaux députés qui participaient aux travaux du Bureau politique sans avoir la qualité statutaire de membres du Bureau politique. Il fallait corriger cela, selon le parlementaire. En 2020, il y a eu des élections communales avec des militants qui sont désormais à la tête de quelques mairies majeures du pays sans participer aux assises du Bureau politique.

"Quand vous prenez le présidium du parti, de trois entre-temps, l'un des membres du présidium a été élu président du Conseil électoral (Sacca Lafia) . Du coup, il a été obligé de prendre du recul par rapport aux activités du parti. Il fallait donc corriger tout cela et c'est ce que nous avons fait" a expliqué Orden Alladatin. Cette réunion du Bureau politique de l'UP n'était donc pas pour désigner uniquement M Djogbénou à la tête du parti. C'est tout le présidium qui a été renouvelé. Outre Djogbénou, qui assure désormais la présidence de l'Up Mariam Chabi Talata a été désignée première vice-présidente et le député Gérard Gbénonchi, deuxième vice-président.