Le président de la République de France, Emmanuel Macron a rencontré lors de son séjour de 24 heures au Bénin la famille sportive. Il a saisi cette occasion pour parler des bienfaits des projets que la France soutient au Bénin dans le domaine du sport.

Arrivé à Cotonou le mardi 26 juillet 2022 puis reparti dans la soirée du mercredi 27 juillet 2022, le président de la République française, Emmanuel Macron a, en marge de sa visite de travail au Bénin, échangé avec la famille du sport béninois à l’école française Montaigne à Cotonou, tout ceci dans une ambiance conviviale. Le ministre des sports, Oswald Homéky a, dans son intervention, présenté au Président français les grandes lignes de la politique sportive béninoise et de la coopération franco-béninoise dans certains domaines tels que le programme « Sport au féminin », les projets « Championne » et des «Classes sportives» pour la détection et la promotion des talents.

Le président français a, de son côté, séduit par la politique sportive du gouvernement, a déclaré que cela va permettre de former des athlètes, des futurs champions. Il a également constaté surtout l’impact de ces différents projets sportifs sur les athlètes béninois dans plusieurs disciplines notamment le football, le handball, le basket-ball, l’athlétisme et le coaching ou encore l’arbitrage. L’objectif de tous ces projets, selon Emmanuel Macron, est de booster l’activité sportive au Bénin.

C’est pour cela qu’il espère que beaucoup de ces athlètes pourraient aller dans de meilleurs clubs mais qu’ils peuvent aussi «forger les grands clubs du Bénin et de toute la région de demain ». Il a fait savoir que c’est une ambition légitime de leur génération et qu’ on veut faire avec eux assez justement «des championnats qui permettent d’avoir plus de clubs amateurs , professionnels et structurés en faveur du sport masculin et féminin » afin qu’ils excellent. Selon le Président Emmanuel Macron, le sport est une chance d’émancipation et permet d’aider des jeunes filles à choisir leur vie.