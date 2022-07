Le monde du cinéma une nouvelle fois en deuil. Pour cause, un célèbre acteur est décédé ce jour, jeudi 28 Juillet 2022. Il s'agit du célèbre acteur Bernard Cribbins qui a joué dans Doctor Who mais qui porte également la casquette de comédien et chanteur. Selon plusieurs sources, l'acteur britannique qui est apparu sur les écrans pour le première fois dès les années 1960 avait 93 ans.

L'acteur Bernard Cribbins s'est éteint à l'âge de 93 ans. L'information a été rapportée par plusieurs médias internationaux. L'acteur est connu pour son rôle dans Doctor Who aux côtés de Catherine Tate et David Tennant. Il a été vu pour la première fois à l'écran avec la version de 1956 de David Copperfield. Il a également joué dans de nombreux films tels que Frenzy d'Alfred Hitchcock's, Carry on Columbus et Carry on Jack (Les Révoltés du Vénus).

Pour rappel, il y a quelques jours, c'était l'acteur britannique David Warner qui décédait après avoir contracté un cancer. Le célèbre acteur britannique David Warner qui a joué dans Titanic mais aussi dans Star Trek s'est éteint dans la journée d'hier dimanche 24 Juillet 2022 selon les publications de plusieurs médias internationaux. L'acteur qui était atteint de cancer est décédé selon plusieurs sources alors qu'il était âgé de quatre-vingt ans.