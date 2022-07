Il est à la base de l'un des systèmes d'exploitation les plus populaires au monde, Microsoft, avec une pléiade d'autres logiciels, micro-logiciels et services. Bill Gates est longtemps resté l'homme le plus riche du monde. Si beaucoup se demandent ce qu'il fera de sa fortune immense dans le futur, le milliardaire américain a donné des indices il y a quelques heures sur la toile. L'entrepreneur américain Bill Gates a annoncé sur son compte officiel Twitter son intention de donner de son vivant presque toute sa fortune à sa fondation caritative Gates Foundation.

Il avertit ainsi qu'il risque de sortir du classement des hommes les plus riches au monde. «En regardant vers l'avenir, j'ai l'intention de donner la quasi-totalité de mon patrimoine à la fondation. Je vais descendre et éventuellement sortir de la liste des personnes les plus riches du monde... J'ai l'obligation de restituer mes ressources à la société de manière à avoir le plus grand impact pour réduire la souffrance et améliorer les vies. Et j'espère que d'autres personnes occupant des postes très riches et privilégiés interviendront également en ce moment.» a-t-il entre autres déclaré.

Il a également ajouté vouloir transférer 20 milliards de dollars de fonds propres à l'organisation pour soutenir les efforts d'aide dans le monde. «Avec le soutien et les conseils de notre conseil d'administration, nous prévoyons d'augmenter nos dépenses de près de 6 milliards de dollars par an aujourd'hui à 9 milliards de dollars par an d'ici 2026. Pour aider à rendre cette augmentation des dépenses possible, je transfère 20 milliards de dollars à la dotation de la fondation ce mois-ci». La fondation du milliardaire américain intervient dans plusieurs domaines notamment ceux de la santé et de la réduction de la pauvreté. Très critiqué sur la toile, certaines personnalités lui attribuent des projets cachés qu'il a toujours niés sans toutefois réussir à convaincre ses plus farouches opposants.