Selon l'agence de presse Xinhua, un marché de la capitale camerounaise Yaoundé a été secoué par une explosion mardi. Les causes de l'explosion qui s’est produite sur le marché fréquenté de Mokolo sont en cours d'investigation, note-t-elle. De son côté, le site d'informations Camer a rapporté qu'une personne avait été blessée. Il s’agit de la deuxième en dix jours. Le 2 juillet dernier, un engin explosif artisanal avait blessé quatre personnes, dont deux sont toujours dans un état critique selon Tass.

Le Cameroun est en proie à une crise dans la région anglophone et est aussi parfois attaqué par les terroristes de Boko Haram. Pour l'heure aucune information sur les causes réelles de l'explosion de ce jour. Plus d'informations dans nos prochaines parutions.