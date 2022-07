Depuis que l'offensive a été lancée par la Russie en Ukraine, les prix des céréales ont augmenté un peu partout dans le monde. Cette augmentation s'explique par le fait que les céréales ukrainiennes étaient bloquées dans les ports. Plusieurs voix ont appelé à créer un corridor sécurisé pour laisser passer les céréales. Ce mercredi, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a réagi sur le sujet.

Le Kremlin ne commente pas les pourparlers sur les exportations des céréales ukrainiennes car ils se déroulent au niveau des militaires. C'est ce qu'a révélé le porte-parole du président russe Dmitri Peskov à la presse selon l'agence de presse russe TASS. "Le travail est mené par des militaires et c’est eux qui nous fourniront toute l’information nécessaire en cas de besoin", a indiqué le porte-parole du Kremlin. Pour rappel, il y a quelques jours, la Russie disait prête à négocier avec l’Ukraine et la Turquie sur le dossier des céréales.

"Nous sommes prêts à négocier avec nos collègues ukrainiens et turcs", avait déclaré le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov. "Nous avons toutes les solutions: si nous parlons de céréales ukrainiennes, alors l'Ukraine doit débloquer ses ports, les déminer ou assurer un passage sûr à travers les champs de mines, et en dehors de la mer territoriale de l'Ukraine la Russie et la Turquie sont prêtes à assurer la sécurité des navires concernés et les amener dans les détroits. Ensuite, ils iront seuls en mer Méditerranée."