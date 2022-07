La Russie est prête à négocier avec l’Ukraine et la Turquie sur la question des céréales ukrainiennes. C'est ce qu'a déclaré vendredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à l’issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères du Groupe des vingt (G20)."Nous sommes prêts à négocier avec nos collègues ukrainiens et turcs", a-t-il déclaré. "Nous avons toutes les solutions: si nous parlons de céréales ukrainiennes, alors l'Ukraine doit débloquer ses ports, les déminer ou assurer un passage sûr à travers les champs de mines, et en dehors de la mer territoriale de l'Ukraine la Russie et la Turquie sont prêtes à assurer la sécurité des navires concernés et les amener dans les détroits. Ensuite, ils iront seuls en mer Méditerranée."

Comme l'a noté M. Lavrov, "l'armée joue ici le rôle principal, car tout est lié à l'utilisation de la marine". "Je ne peux pas dire quand les négociations se poursuivront, puisque je ne suis pas allé à Moscou depuis plusieurs jours, mais je peux confirmer que nous sommes toujours prêts", a ajouté le ministre.

Le 21 juin, des pourparlers ont eu lieu à Moscou entre les délégations militaires de Turquie et de Russie sur la création d'un couloir sûr pour exporter les céréales ukrainiennes. Les ministères turcs des Affaires étrangères et de la Défense les ont qualifiés de positifs et constructifs, notant qu'il a été décidé de poursuivre les consultations. (avec TASS)