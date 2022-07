Un ancien haut fonctionnaire chinois fait l’objet d’un procès, pour des accusations de corruption. Il s’agit de Fu Zhenghua, ancien ministre chinois de la justice, qui, selon un tribunal, a reconnu avoir accepté des pots-de-vin estimés à 117 millions de yuans, soit 17,3 millions de dollars. L’homme âgé de 67 ans est soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin mais aussi d’avoir « contourné la loi à des fins personnelles ». Son procès s’est ouvert hier jeudi 28 juillet 2022. Dans un communiqué, le tribunal de populaire de Changchun, situé dans la province du Jilin, a indiqué que le mis en cause a aussi exprimé ses remords.

Yuan Renguo avait été condamné à la prison à vie pour corruption

Notons que le procès de Fu Zhenghua intervient plus de trois mois après son arrestation. Cette dernière ainsi que le procès ont lieu suite à une enquête ouverte par la Commission centrale d’inspection de la discipline, en 2021. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une personne fait l’objet d’un procès pour corruption, en Chine. En septembre 2021, Yuan Renguo, ex-patron du groupe chinois Kweichow Moutai, avait été condamné à la prison à vie pour des faits similaires. Selon les informations du tribunal de la ville de Guiyang, il est accusé d’avoir reçu une somme évaluée à 112,9 millions de yuans soit 14,88 millions de dollars.

Le sexagénaire aurait par ailleurs touché ses fonds entre 1998 et 2018. Au cours du procès qui avait eu lieu en 2019, le mis en cause aurait déjà reconnu les faits et était passé aux aveux. Ces faits lui ont visiblement valu une exclusion du Parti Communiste Chinois. Aussi, avait-il été privé de ses droits politiques. Ses biens ont également été confisqués par l’Etat chinois. Yuan Renguo était à la tête du célèbre groupe chinois Kweichow Moutai. L’entreprise est connue pour la production d’une eau-de-vie de type alcool blanc.