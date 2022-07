Aux États-Unis, un ancien employé de la CIA a été condamné ce mercredi 13 juillet. Il est reproché à cet homme âgé de 33 ans d’avoir transmis des outils de cyberespionnage à WikiLeaks en 2017. Selon le communiqué du procureur fédéral de New York, Damian Williams le mis en cause du nom de Joshua Schulte « a été condamné pour l'un des actes d'espionnage les plus éhontés et les plus dommageables de l'histoire américaine ». Les faits qui lui sont reprochés remontent en effet en 2016.

Alors que ce dernier travaillait au sein d’une unité d'élite spécialisée dans le cyberespionnage, il avait rassemblé la collection "Vault 7", des outils de piratage, des logiciels malveillants, des virus, des chevaux de Troie. En 2017, WikiLeaks a rendu public ces outils des espions américains en publiant les 8 761 documents.

Une vengeance...?

Le mis en cause a été accusé par la justice d’être habité par un esprit de vengeance. Joshua Schulte n’aurait pas apprécié le manque de soutien dont il a fait preuve de la part de la direction de la CIA lors d’un conflit avec ses collègues. «Il savait que les dommages collatéraux de sa vengeance posaient une menace considérable pour la sécurité du pays», a martelé le procureur fédéral de New York, Damian Williams dans son communiqué.