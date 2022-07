Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov poursuivra lundi sa tournée africaine en République du Congo. Le ministre russe des Affaires étrangères s’est rendu dimanche soir dans le pays. Il s’agit de la première visite de l'histoire. M. Lavrov devrait rencontrer le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Jean-Claude Gakosso, et le président Denis Sassou-Nguesso selon Tass. Les négociations auront lieu à Oyo, ville natale du président de la République du Congo, située à 400 km au nord de Brazzaville.

Peu avant sa visite, le ministre Lavrov avait affirmé que les États africains "jouent un rôle de plus en plus important" dans la politique et l'économie mondiales, et participent "activement à la résolution des problèmes clés de notre époque". "Leur voix solidaire dans les affaires mondiales semble de plus en plus harmonieuse... La Russie préconise constamment le renforcement de la position de l'Afrique dans l'architecture multipolaire de l'ordre mondial, qui doit s'appuyer sur les principes de la Charte des Nations Unies et prendre en compte la diversité culturelle et civilisationnelle du monde" avait-il ajouté.