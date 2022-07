En avril dernier, Elon Musk entrait dans le Conseil d’administration de Twitter. A la fin de ce même mois, il acceptait de racheter le réseau social valorisé à 44 milliards de dollars, Mais l’homme le plus riche du monde a fait volte-face la semaine dernière, annonçant qu’il ne souhaitait plus racheter Twitter. Musk estime que le Conseil d’Administration du réseau social ne lui a pas donné des informations sûres sur le nombre de faux comptes actifs. Du côté du groupe Californien on pointe du doigt, la « mauvaise foi » et « l’hypocrisie », du milliardaire.

Pour mettre fin à une période d'incertitude pénalisante

On l’accuse d’avoir failli à son obligation de trouver des financements, d’enfreindre son devoir de réserve et d’utiliser des informations confidentielles à de mauvaises fins. Twitter ne compte pas le laisser renoncer à ses engagements et veut l’obliger à acheter le réseau social comme convenu à 44 milliards de dollars. Pour ce faire, les dirigeants du réseau social ont porté plainte contre lui mardi et attendent que le procès débute dans le mois de septembre. Ceci permettra selon eux de mettre un terme à la période d’incertitude qui porte préjudice à l’entreprise.

Pas avant l'année prochaine

Le PDG de Tesla n’est pas de cet avis. Il veut plutôt que le procès ait lieu en février 2023. Et il a saisi la justice hier vendredi 15 juillet, à cette fin. Ses avocats accusent le Conseil d’Administration de Twitter de chercher à en finir trop vite avec cette affaire en demandant une procédure accélérée. Ils estiment qu’ils auront besoin de temps pour montrer que Twitter, compte bien plus que 5% de faux comptes, de spams et de comptes automatisés, comme l’indiquent les dirigeants du réseau social.

On aura des « montagnes de données » à analyser, font savoir les conseils d’Elon Musk. La semaine prochaine, une audience est annoncée devant un tribunal très averti en droit des affaires dans l’Etat du Delaware. Twitter soutient qu’il a « subi et va continuer de subir des dommages irréparables » à cause des « infractions » qu'il impute à Elon Musk.