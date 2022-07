L'Ukraine n'a pas apprécié la récente démarche de la Corée du nord en Russie. Alors que Kiev fait face à une offensive russe, l'est du pays est occupé depuis quelques semaines par la Russie. Deux régions se déclarent depuis autonomes. Les Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk ont été ainsi reconnues par la Russie. Quelques semaines plus tard, l'allié syrien de Poutine, Bachar el-Assad a lui aussi décidé de reconnaître l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk.

Une décision qui lui a valu une rupture de relation avec l'Ukraine. "Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine condamne fermement la décision de la République arabe syrienne de reconnaître la soi-disant indépendance des territoires temporairement occupés dans les régions de Donetsk et Lougansk. En représailles à cet acte hostile, l'Ukraine annonce la rupture des relations diplomatiques avec la Syrie sans suspendre les relations consulaires" pouvait-on lire dans un communiqué officiel. Il y a quelques heures, la Corée du nord a semble-t-il emboîté le pas à la Syrie.

Des responsables diplomatiques des deux régions séparatistes en Russie ont affirmé photo à l'appui avoir reçu le soutien des officiels nord-coréens en Russie. Ils ont affirmé être en possession d'une lettre de reconnaissance de Pyongyang. Une décision qui a immédiatement ulcéré l'Ukraine. « Nous considérons cette décision comme une tentative de Pyongyang de porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, une violation flagrante de la Constitution de l’Ukraine, de la Charte des Nations unies et des normes et principes fondamentaux du droit international... En réponse à un acte aussi hostile, l’Ukraine déclare une rupture des relations diplomatiques avec la République démocratique populaire de Corée [RPDC]. Les contacts politiques et économiques avec la RPDC ne sont pas effectués, en raison des sanctions internationales imposées à ce pays. » a affirmé le porte-parole du ministère ukrainien des affaires étrangères.