La Côte d'Ivoire a vécu plusieurs crises politiques. L'une des dernières est celle survenue après les élections de 2010 qui a débouché sur de violents heurts pendant lesquels plusieurs ivoiriens ont perdu la vie. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été envoyé à la Haye où il a été jugé et acquitté. Récemment, l'actuel président ivoirien a rencontré ses prédécesseurs Gbagbo et Bédié dans une dynamique d'apaisement du climat. Commentant la rencontre, l'artiste Meiway a estimé que les trois personnalités sont d'un manière ou d'une autre responsable de ce que la Côte d'Ivoire a vécu ces dernières années.

L'annonce de la rencontre entre Ouattara et ses prédécesseurs a suscité une vague d'espoir chez beaucoup d'ivoiriens. Il y a quelques jours, Ouattara a effectivement reçu Bédié et Gbagbo, deux personnalités importantes de la Côte d'Ivoire qui pendant des années a été divisée autour de ses trois hommes politiques. Comme plusieurs ivoiriens, Meiway a dit à Jeune Afrique qu'il attendait le meilleur de cette rencontre car le pays a "déjà trop souffert". La star de la musique ivoirienne dit espérer que ces derniers vont passer le flambeau à la jeune génération.

"J’en attends le meilleur, car le pire, nous l’avons déjà vécu. La Côte d’Ivoire a déjà trop souffert. Ces trois dirigeants sont tous en partie responsables des affres que le pays a vécu. J’espère qu’ils vont oublier leurs désaccords et passer le flambeau", a affirmé Désiré Frédéric Ehui plus connu sous le nom de scène Meiway qui poursuit " (...) Ils sont presque octogénaires, ils ont des enfants et des petits-enfants.. Il faut qu’ils leur laissent la place. Je ne leur dis pas qu’ils doivent partir parce qu’ils ont mal travaillé. Non, ils ont bien travaillé. Et ils ont fait des enfants compétents, qui attendent d’exercer le pouvoir à leur tour".

