Du 03 au 10 août prochains en Côte d’Ivoire, les sélections nationales hommes et dames de volleyball participeront à la Coupe des nations de la zone 3 de volleyball. Les sélectionneurs des équipes nationales hommes et dames, Franck Lokonon et Ghislain Tomédé ont dévoilé ce lundi 11 juillet 2022 respectivement leur liste des joueurs et joueuses qui prendront part à la compétition. La publication de ces deux listes permettra aux deux entraineurs nationaux d’avoir plus de temps pour préparer leurs joueurs.

Ainsi, dès la semaine prochaine, les deux équipes nationales hommes et dames entreront en mise au vert jusqu’à leur départ pour la Côte d’Ivoire. Il faut signaler que le championnat professionnel de volleyball sera momentanément suspendu pour permettre aux sélections nationales de préparer la Coupe des nations de la zone3 de volleyball.

EQUIPES NATIONALES SENIORS DAMES

Attaquantes

1-Gnango Marduyath (Queens)

2-Toviho Jacqueline (Queens)

3-Kuassi Odjo Julienne (Queens)

4-Cissé Akima (Queens)

5-Adam Aissatou ( Allada O.VBC)

6-Toko Oustazirath ( Allada O.VBC)

7- Agossou E. Gräce ( Allada O.VBC)

8 – Kora Djamilath ( Adjidja VBC)

9-Kona Tango ( Adjidja VBC)

10- Sodokin Evideva ( Adjidja VBC)

11- Okpo Rebecca (Energie VBC)

12-Sèki Edith ((Energie VBC)

Passeuses

15- Issa Idrissou Rafi ( Queens Vbc)

16- Agbodossindji Christelle ( Queens VBC)

17 – Tabé Chérifath ( Buffles VBC)

Libéro

Barassounou Adjaratou ( Adjidja Vbc)

Entraineur : Ghislain Tomédé

Equipes nationales seniors hommes

Liste des présélectionnés hommes

Attaquants

01 – Tamou Fayçal ( Allada O. VBC)

02- Tab2 Saleck (Finance VBC)

03- Yacoubou Daouda (VKP Sovaque)

04- Moukaila Tidjani (Finance Vbc )

05 – Tohouégnon Tobby (Adjidja VBC)

06- DETE Bosco (USFA Burkina Faso)

07- Gaba Raoul (USB Sakare VBC)

08- Adansikou Valdo (Allada O. VBC)

09 – Kouakanou Aguèmon (Energie Vbc)

10-Kora Walliou (Finance Vbc)

11- DEKI Ismaël (Finance Vbc)

12- Baparapé Hamid (Adjdja VBC )

13- José Janus ((Allada O. VBC)

Passeurs

14- Moukaila Mohamed (Finance Vbc)

15-Gahoué Fayçal ( As Douane Burkina Faso)

16 – Missikpodé Marcel ( Energie Vbc)

LIBEROS

17- Maboudou Florent ( USB SAKARE VBC)

18- Aliou Adam Badarou ( Allada O. VBC)

Entraineur: Franck Lokonon